Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
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Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВ14 ноября в 18:03

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известия14 ноября в 18:19
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Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян

КП - Беларусь04:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
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