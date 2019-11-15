Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известиявчера в 16:01

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Названы самые популярные у жителей России валюты

REGNUM01:36

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБК04:31

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°02:28

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАСС03:48

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ru01:11

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВвчера в 18:03

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известиявчера в 18:19
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Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Вести Подмосковья вчера в 04:44
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс 00:55
Общество

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Происшествия

Тело убитой девушки нашли в московском парке

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.
Известия 04:08
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

RT на русском 02:20
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Кино

Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Piter.tv 13 ноября в 07:54
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Общество

Миллер не поверил в прогноз Гидрометцентра о «розовой» зиме

«По прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой», — заявил Миллер, но уточнил, что этом «средняя температура по больнице».
Телеканал 360° вчера в 13:48
Общество

Во время работы Общего собрания РАН скончался кандидат в академики

Во время работы Общего собрания РАН, на котором избираются новые члены академии, скончался кандидат в академики, начальник Научно-организационного управления РАН Николай Михайлов.
Взгляд.ру 13 ноября в 10:33
Общество

Instagram начал скрывать лайки в России

Руководство Instagram сообщили, что таким образом они пытаются обратить внимание пользователей на контент, а не количество лайков.
The GEEK вчера в 12:56
Политика

Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Российская газета 02:58
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Общество

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

РИА Новости 03:57
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Общество

Италия приобрела российские оптические прицелы для стрелкового оружия

Газета.Ru 03:19
Происшествия

В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.
REGNUM вчера в 11:16
Гаджеты

Тепловой просчёт: Intel вынуждена отозвать все коробочные процессоры Xeon E-2274G

Отзыву же подлежит только процессор Xeon E-2274G, который обладает значением TDP не более 83 Вт. Источник изображения: Amazon Intel готовится изъять из продажи все запасы коробочных процессоров Xeon E-2274G, а вместо них предложит точно такие же процессоры, но без комплектного охладителя.
3DNews вчера в 08:13
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 13 ноября в 17:17
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Транспорт

В России появятся остановки, автоматически вызывающие автобус

В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будут запущены остановки общественного транспорта, способные автоматически вызывать автобус.
Коммерсантъ 00:33
Общество

В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара

По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.
Севастополь.ру 02:48
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Смартфон Motorola RAZR со складным дисплеем полностью раскрыли за несколько часов до анонса

Живые фото ещё раз подтверждают преемственность дизайна новинки от классической модели: внушительный классический подбородок, толстые рамки и верхняя крышка с вспомогательным дисплеем смотрятся несколько архаично, но вместе с тем и знакомо, повторяя очертания оригинала.
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Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Общество

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Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
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Глава Минздрава прокомментировал кадровую реформу в Челябинской области

Ранее в Минздраве сообщали, что Семенов провел объезд четырёх территорий Челябинской области.
Уральский меридиан 04:09
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