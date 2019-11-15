Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известия14 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Большинство россиян держат свои накопления в рублях

News.ruвчера в 04:38

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАССвчера в 03:48

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ruвчера в 01:11

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°вчера в 02:28

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБКвчера в 04:31

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВ14 ноября в 18:03

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известия14 ноября в 18:19
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Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян

КП - Беларусь04:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК 16:36
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Происшествия

Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах

Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его.
Газета.Ru 17:11
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News 06:40
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Происшествия

Человек погиб в аварии на западе Москвы

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила, что в результате аварии на западе Москвы погиб человек.
Вечерняя Москва 18:11
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Футбол

Определились 16 из 24 участников Евро-2020

По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
RT на русском 17:32
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском 10:58
Политика

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Газета.Ru 17:50
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Политика

Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила 35%

Явка на досрочное голосование на парламентских выборах в Белоруссии составила 35%, 16 ноября сообщается на сайте ЦИК республики.
Красная весна 14:16
Футбол

Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом

По сути, бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме.
RT на русском 15:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
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Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

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Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

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Хоккей

Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»

Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Sportbox.RU 17:08
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Энергетика

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
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