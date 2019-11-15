Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известия14 ноября в 16:01

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Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ruвчера в 01:11

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАССвчера в 03:48

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБКвчера в 04:31

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°вчера в 02:28

Большинство россиян держат свои накопления в рублях

News.ruвчера в 04:38

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВ14 ноября в 18:03

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известия14 ноября в 18:19
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон

Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян

КП - Беларусь04:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

РБК 05:50
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Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»

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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

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News.ru 07:09
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Политика

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РИА Новости вчера в 13:44
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Авторы пришли к выводу, что родной язык человека можно считать определяющим фактором того, насколько хорошо он усвоит иностранный язык, а успех зависит от схожести двух языков.
N+1 07:33
Кино

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Российская газета вчера в 07:16
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Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс вчера в 02:15
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
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Происшествия

Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Газета.Ru 03:20
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Происшествия

Число погибших при взрыве в Сирии возросло до 18

RT на русском 07:59
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Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

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МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов.
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Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

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Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет.
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В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

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