Белорусский совет оппозиции избрал в президиум семь человек
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Координационный совет оппозиции в Белорусии избрал семь человек в свой президиум. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.В источнике
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Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета
В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и, по последним данным, находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти.
ТАСС08:33
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