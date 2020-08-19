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Octagon.Media
Octagon.Media

Белорусский совет оппозиции избрал в президиум семь человек

Координационный совет оппозиции в Белорусии избрал семь человек в свой президиум. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и, по последним данным, находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщали, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти.
ТАСС08:33
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RT на русском

Кризис в Белоруссии | День 11-й

RT на русском13:04
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

ТАСС08:33
РБК

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

РБК09:43
РИА Новости

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

РИА Новости09:19
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек

Комсомольская правда08:56
Коммерсантъ

Нобелевский лауреат и экс-министр культуры вошли в президиум совета оппозиции Белоруссии

Коммерсантъ08:56
Газета.Ru

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Газета.Ru11:47
КП - Беларусь

В президиум Координационного совета штаба Тихановской вошли 7 человек. Кто они?

КП - Беларусь09:41