Политика
РИА НовостиБелорусский телеканал показал видео задержания «боевиков ЧВК»
Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России. На кадрах, снятых, судя по всему, в одном из санаториев Минского района, видно, как мужчины идут по коридору.
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Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:50
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Футбол
Депутат Госдумы направил в Генпрокуратуру запрос о проверке работы судей на матчах «Спартака» и других клубов
Депутат Государственной думы Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ по поводу работы арбитров на матчах «Спартака» в РПЛ.
Sports.ru 10:15
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» Иванов раскрыл подробности своего увольнения
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил "Чемпионату", что Иванову была предложена другая должность, и заверил, что расставание с "Химками" было совместным решением сторон.
Газета.Ru 12:22
Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Единоборства
Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле
Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
Общество
Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса
Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
Киберспорт
Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice
За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Экономика
Определен комфортный для выплаты ипотеки доход
Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 132,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 12:28
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Путешествия
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Общество
Китай начал строительство второй ветки газопровода из России
Пекин, 28 июля 2020, 16:15 — REGNUM Китайская сторона приступила к строительству южной ветки газопровода из России, сообщает 28 июля Синьхуа со ссылкой на заявление корпорации National Petroleum & Gas Pipe Network Group.
REGNUM вчера в 09:15
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07