Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелорусский телеканал показал видео задержания «боевиков ЧВК»

Телеканал "Беларусь 1" в дневном новостном выпуске показал видео задержания "боевиков" частной военной компании Вагнера (ЧВК), которые, как утверждают белорусские СМИ, прибыли из России. На кадрах, снятых, судя по всему, в одном из санаториев Минского района, видно, как мужчины идут по коридору.
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Телеканал «Беларусь 1» опубликовал видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера»

REGNUM11:13

Собчак высмеяла кадры задержания россиян в Белоруссии

Взгляд.ру10:24

В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»

Рамблер09:33

Задержание «россиян» под Минском попало на видео

Rambler News Service10:08

Собчак посмеялась над видео задержания россиян в Белоруссии

Аргументы недели11:04

Белорусский телеканал показал видео задержания «боевиков ЧВК»

РИА Новости10:12

Появились кадры задержания «российских наемников» в Белоруссии

Lenta.ru08:40
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:50
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Lenta.ru 27 июля в 17:09
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Футбол

Депутат Госдумы направил в Генпрокуратуру запрос о проверке работы судей на матчах «Спартака» и других клубов

Депутат Государственной думы Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ по поводу работы арбитров на матчах «Спартака» в РПЛ.
Sports.ru 10:15
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Футбол

Бывший гендиректор «Химок» Иванов раскрыл подробности своего увольнения

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил "Чемпионату", что Иванову была предложена другая должность, и заверил, что расставание с "Химками" было совместным решением сторон.
Газета.Ru 12:22
Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Армия и оружие

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
2
Общество

СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
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Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

Военное обозрение 09:18
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Единоборства

Нурмагомедов проведет бой с канадцем Сен-Пьером в апреле

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле.
РЕН ТВ 08:00
1
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
224
Общество

Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса

Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
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Технологии

Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты

В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
229
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
11
Авто

В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8

Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
10
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
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Киберспорт

Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice

За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru 11:16
Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
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Экономика

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 132,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 12:28
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
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Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
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Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
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Общество

Китай начал строительство второй ветки газопровода из России

Пекин, 28 июля 2020, 16:15 — REGNUM Китайская сторона приступила к строительству южной ветки газопровода из России, сообщает 28 июля Синьхуа со ссылкой на заявление корпорации National Petroleum & Gas Pipe Network Group.
REGNUM вчера в 09:15
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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