Энергетика
КоммерсантъБелорусский транзит потребовал отсроченных мер
В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
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с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
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Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
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Уголовное дело Алексея Прокопенко возвращено следователю
Уголовное дело в отношении Алексея Прокопенко возвращено в СЧ СУ УМВД по Саратову.