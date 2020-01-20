Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелорусский транзит потребовал отсроченных мер

В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
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Комерсантъ: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
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Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение не выдавать специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) образцы проб легкоатлета Мо Фары для перепроверки, сообщило издание «Южный Федеральный».
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Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
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