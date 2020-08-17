В России создали самый дешевый электромобиль в мире стоимостью 5 200 евро

Не только у российских, но и у зарубежных автомобильных специалистов вызывает восхищение стоимость будущей новинки - Zetta CM1 в дилерских центрах будет предлагаться примерно за 5200 евро, то есть его можно будет приобрести за 450000 руб. Конструкторская компания Zetta разрабатывала модель три года и вот электрокар готов к производству.