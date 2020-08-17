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Народные новости
Народные новости

Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко

В тексте документа говорится, что в соответствии с Конституцией Белоруссии правительство складывает свои полномочия перед действующим президентом государства. Постановление Совета Министров вступает в силу с момента принятия, пишет БелТА.В источнике
С чего всё началось
«Премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до формирования президентом нового состава совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности», — сказано в постановлении, опубликованном
 на Национальном правовом-интернет портале.
Телеканал 360°03:46
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Интерфакс15 августа в 14:43
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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом

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КП - Беларусь

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