Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. По его мнению, позиция политика лишена здравого смысла.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
РИА Новости20:58
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белорусы в Крыму оценили заявление Тихановской о полуострове

Lenta.ru23:43
Телеканал 360°

Крымские белорусы сочли заявление Тихановской по полуострову безрассудным

Телеканал 360°21:16
РЕН ТВ

Крымские белорусы жестко отреагировали на заявление Тихановской

РЕН ТВ19:52
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Известия21:05
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

РИА Новости20:58
News.ru

Крымские белорусы назвали позицию Тихановской по Крыму безрассудной

News.ru21:05
Московский Комсомолец

Белорусов Крыма возмутили заявления Тихановской о статусе полуострова

Московский Комсомолец19:17

Министр экологии Красноярского края Корчашкин ушел в отставку

«Распоряжением главы региона (Александра Усса) Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в заявлении.
Известия00:20
18

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
1,1K

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 00:42
524

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29
1

«Дневник здоровья»: москвичи внесли более 750 тысяч записей в электронную медкарту

Москвичи внесли более 750 тысяч записей в раздел «Дневник здоровья» электронной медицинской карты на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», рассказали в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:00

Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
Российская газета23:23
1