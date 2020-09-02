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РИА Новости
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным нормам. По ее мнению, юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
РИА Новости20:58
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Газета.Ru

«Белорусы Крыма» раскритиковали заявление Тихановской о полуострове

Газета.Ru02:18
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

РИА Новости20:58
Телеканал 360°

Крымские белорусы сочли заявление Тихановской по полуострову безрассудным

Телеканал 360°21:16
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Известия21:05
Lenta.ru

Белорусы в Крыму оценили заявление Тихановской о полуострове

Lenta.ru23:43
РЕН ТВ

Крымские белорусы жестко отреагировали на заявление Тихановской

РЕН ТВ19:52
Московский Комсомолец

Белорусов Крыма возмутили заявления Тихановской о статусе полуострова

Московский Комсомолец19:17

В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску

Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости05:08
24

Сборная Швеции отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом в России

Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко заявил, что команды Швеции и Германии официально уведомили организаторов чемпионата мира об отказе принять участие в первенстве.
РБК спорт04:58
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Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости04:46
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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