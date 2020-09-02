Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
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Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным нормам. По ее мнению, юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский.В источнике
С чего всё началось
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
РИА Новости20:58
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