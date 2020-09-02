Доллар может потерять более трети от своей стоимости

Главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset считает, что валюта США упадет на 36% по отношению к евро в течение следующего года или около того, достигнув уровня, которого не наблюдалось более десяти лет.