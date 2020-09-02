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Известия
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. По его мнению, позиция политика лишена здравого смысла.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской

Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
РИА Новости20:58
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

«Белорусы Крыма» ответили на заявление Тихановской

ИА Красная Весна23:30
РИА Новости

Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской

РИА Новости20:58
News.ru

Крымские белорусы назвали позицию Тихановской по Крыму безрассудной

News.ru21:05
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Известия21:05
Телеканал 360°

Крымские белорусы сочли заявление Тихановской по полуострову безрассудным

Телеканал 360°21:16
РЕН ТВ

Крымские белорусы жестко отреагировали на заявление Тихановской

РЕН ТВ19:52
Московский Комсомолец

Белорусов Крыма возмутили заявления Тихановской о статусе полуострова

Московский Комсомолец19:17

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
1,1K

Доллар может потерять более трети от своей стоимости

Главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset считает, что валюта США упадет на 36% по отношению к евро в течение следующего года или около того, достигнув уровня, которого не наблюдалось более десяти лет.
Profinance.ruвчера в 07:50

MediaTek представила мощный игровой чипсет Helio G95

Более года назад MediaTek анонсировала свои игровые чипсеты серии G90 с G90 и G90T, а теперь компания представляет новый топ-дог линейки под названием G95 - разогнанную версию G90T с улучшенной на 5% производительностью графического процессора.
NewInformвчера в 06:29

В Пензе задержан замначальника Судебного департамента

По информации следствия, замначальника управления Судебного департамента в Пензенской области обвиняют в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн рублей от подрядчика по госконтракту, предусматривающему строительство здания суда.
Пенза-Обзорвчера в 03:50
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Жители России рекордно нарастили долги по трем видам кредитов

На втором месте по росту задолженностей оказалась ипотека с показателем 3,2%. Также в топ-3 вошли автокредиты, показавшие рост на 5,1%. Ранее АБН сообщало, что сразу несколько типов кредитов имеют почти 13 миллионов клиентов российских банков.
АБН23:22