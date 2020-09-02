Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. По его мнению, позиция политика лишена здравого смысла.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
РИА Новости20:58
Подробнее о событии
Газета.Ru

«Белорусы Крыма» раскритиковали заявление Тихановской о полуострове

Газета.Ru02:18
Lenta.ru

Белорусы в Крыму оценили заявление Тихановской о полуострове

Lenta.ru23:43
Московский Комсомолец

Белорусов Крыма возмутили заявления Тихановской о статусе полуострова

Московский Комсомолец19:17
Известия

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Известия21:05
РИА Новости

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

РИА Новости20:58
РЕН ТВ

Крымские белорусы жестко отреагировали на заявление Тихановской

РЕН ТВ19:52
Телеканал 360°

Крымские белорусы сочли заявление Тихановской по полуострову безрассудным

Телеканал 360°21:16

Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, в которых рассказывается об освобождении от японских оккупантов Маньчжурии и Южного Сахалина.
0:58
РИА Новости20:33
2

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
385

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
7

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
94

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
14