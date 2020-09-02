Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
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Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма. По его мнению, позиция политика лишена здравого смысла.В источнике
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
РИА Новости20:58
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