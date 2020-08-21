Белорусы бросились скупать доллар и евро. Что будет с местной валютой
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Граждане Белоруссии начали активно покупать иностранную валюту, из-за чего ее курс в обменниках резко вырос, а во многих местах запасы наличности вовсе закончились. Как сообщает TUT.by, 21 августа в обменниках один доллар можно купить за 2,6 белорусских рубля, евро — за 3,1 рубля.В источнике
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