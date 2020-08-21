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РБК
РБК

Белорусы бросились скупать доллар и евро. Что будет с местной валютой

Граждане Белоруссии начали активно покупать иностранную валюту, из-за чего ее курс в обменниках резко вырос, а во многих местах запасы наличности вовсе закончились. Как сообщает TUT.by, 21 августа в обменниках один доллар можно купить за 2,6 белорусских рубля, евро — за 3,1 рубля.В источнике
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Дождь

Белорусы скупают доллары и евро, в обменниках заканчивается валюта. К чему это приведет?

Дождьвчера в 15:36
Коммерсантъ FM

Белорусы потянулись за валютой

Коммерсантъ FMвчера в 13:28
РБК

Белорусы бросились скупать доллар и евро. Что будет с местной валютой

РБКвчера в 10:50
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Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новостивчера в 16:28
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Самедов ответил Панарину на заявления о незаслуженном вручении звания ЗМС

Напомним, что на домашнем Чемпионате мира в 2018-ом году сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых одиннадцатиметровых уступила сборной Хорватии, которая впоследствии заняла второе место на мундиале.
BetOnвчера в 14:35

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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