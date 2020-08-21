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РБК
РБК

Белорусы бросились скупать доллар и евро. Что будет с местной валютой

Граждане Белоруссии начали активно покупать иностранную валюту, из-за чего ее курс в обменниках резко вырос, а во многих местах запасы наличности вовсе закончились. Как сообщает TUT.by, 21 августа в обменниках один доллар можно купить за 2,6 белорусских рубля, евро — за 3,1 рубля.В источнике
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Рамблер

«С боем вырвала евро»: в Белоруссии предлагают вместо долларов российские рубли

Рамблер05:12
РБК

Белорусы бросились скупать доллар и евро. Что будет с местной валютой

РБКвчера в 10:50
Коммерсантъ FM

Белорусы потянулись за валютой

Коммерсантъ FMвчера в 13:28
Дождь

Белорусы скупают доллары и евро, в обменниках заканчивается валюта. К чему это приведет?

Дождьвчера в 15:36

Тихановская назвала себя символом борьбы за права в Белоруссии

"Светлана Тихановская стала символом перемен, символом борьбы за права, за безопасное будущее Белоруссии, за уважение, и я понимаю, что большинство людей голосовали за меня" Бывший кандидат в президенты из Вильнюса отметила, что она возложила на себя обязанность быть национальным лидером.
Московский Комсомолец19:59
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Российский плавающий танк «Спрут-СДМ1» передан на госиспытания

Огневая мощь «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4 М. В пятницу пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о выходе на госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».
Военное деловчера в 09:27
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Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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