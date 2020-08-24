Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом 24 августа сообщило агентство «БелТА».