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Известия
Известия

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом 24 августа сообщило агентство «БелТА».В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
Коммерсантъ09:57
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URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 24 августа. Немецкие врачи подтвердили отравление Навального, российскую вакцину от COVID испытают на белорусах

URA.Ru13:00
Телеканал 360°

«Человек пытается выжить». Белорусский политолог объяснил, почему Лукашенко резко переменился к России

Телеканал 360°12:29
РИА Новости

Белоруссия станет первым импортером российской вакцины от коронавируса

РИА Новости09:48
РБК

Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

РБК10:42
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились испытать российскую вакцину на белорусах

Коммерсантъ09:57
ТАСС

Вакцина для Белоруссии и предсказание пандемий. Главное о коронавирусе за 24 августа

ТАСС12:05
ФедералПресс

Белоруссия договорилась с Россией о поставках вакцины от коронавируса

ФедералПресс10:30
КП - Беларусь

«Обсудили ситуацию в Беларуси и вакцину от коронавируса»: Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа

КП - Беларусь09:59

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Поддержавший протестные акции оппозиции белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня освобожден с занимаемой должности указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, 24 августа сообщила пресс-служба главы Белоруссии.
ИА Красная Весна11:46
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