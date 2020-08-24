Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об участии белорусов в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом 24 августа сообщило агентство «БелТА».В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
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