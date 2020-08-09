Белорусы, проживающие в Молдове, голосуют на избирательном участке в Кишиневе
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Белорусы, проживающие в Молдове, воспользовались своим правом на голосование на выборах президента. Единственный избирательный участок в республике работает в Кишиневе. Всего в списках зарегистрированы 430 граждан Беларуси.В источнике