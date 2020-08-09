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МИР 24
МИР 24

Белорусы, проживающие в Молдове, голосуют на избирательном участке в Кишиневе

Белорусы, проживающие в Молдове, воспользовались своим правом на голосование на выборах президента. Единственный избирательный участок в республике работает в Кишиневе. Всего в списках зарегистрированы 430 граждан Беларуси.В источнике
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МИР 24

Белорусы, проживающие в Молдове, голосуют на избирательном участке в Кишиневе

МИР 2407:13
Sputnik Кыргызстан

Почему в Бишкеке не голосуют на выборах президента Беларуси — ответ посольства

Sputnik Кыргызстан02:56
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Что скажет Строкань: Анкара плюс Баку минус Ереван

В условиях сорванного переговорного процесса по Карабаху Анкара и Баку возлагают ответственность за новую эскалацию на Ереван и демонстрируют решимость не допустить разрастания конфликта, а также втягивания в него третьих стран и создания угрозы транспортным и энергетическим коммуникациям в стратегически важном регионе.
Москва-Баку.ru7 августа в 12:18

Глава ЦИК Белоруссии сравнила действия оппозиции с тоталитарной сектой

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оппозиция в период проведения президентских выборов действует в республике как тоталитарная секта.
RT на русском06:32
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Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
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