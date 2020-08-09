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МИР 24
МИР 24

Белорусы в Азербайджане голосуют на выборах президента в условиях карантина

Избирательный участок в 8:00 открылся в посольстве Беларуси. На месте побывал корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов. Граждане Беларуси, находящиеся в Азербайджане, голосуют в условиях карантина.В источнике
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МИР 24

Белорусы в Азербайджане голосуют на выборах президента в условиях карантина

МИР 2406:43
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В ПФР раскрыли источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе

Прошлый год стал для ВЭБ рекордным по доходам от вложений: доходная часть составила 8,2% годовых, а ранее она не превышала 7%. В этом месяце выплату получат россияне, которые являются участниками программ государственного софинансирования пенсий и получатели социальных пенсий.
Live2401:27
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NYT: главу разведки США уволили за доклад о предпочтениях РФ на американских выборах

Дэниел Коутс был отправлен в отставку с поста директора Национальной разведки США летом 2019 года из-за отказа скорректировать часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы США в ноябре 2020 года для переизбрания Дональда Трампа.
Газета.Ru05:38

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Сведения Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) указывают на то, что в июле текущего года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке увеличилась на 6,8% до 141 тыс. 924 шт.
Тарантас Ньюсвчера в 15:42
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В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
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