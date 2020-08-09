Белорусы в Азербайджане голосуют на выборах президента в условиях карантина
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Избирательный участок в 8:00 открылся в посольстве Беларуси. На месте побывал корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов. Граждане Беларуси, находящиеся в Азербайджане, голосуют в условиях карантина.В источнике