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Газета.Ru
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в августе снизились на 704,6 млн руб. (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн руб. (–5,5%). Кроме того, объем наличных денег в обороте Белоруссии сократился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей. При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.
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