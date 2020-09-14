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Газета.Ru
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в августе снизились на 704,6 млн рублей (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн рублей (–5,5%). Кроме того, объем наличных денег в обороте Белоруссии сократился на 110,6 млн рублей (–2,6%), до 4,1 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей. При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.
РБК03:44
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Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Газета.Ru06:34
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
НТВ

Белорусские банки потеряли рекордные суммы денег после выборов

НТВ06:03
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru05:29
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
ТАСС04:43
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Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
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Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал мне: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
Бомбардир.ру06:23