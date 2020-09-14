Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в августе снизились на 704,6 млн рублей (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн рублей (–5,5%). Кроме того, объем наличных денег в обороте Белоруссии сократился на 110,6 млн рублей (–2,6%), до 4,1 млрд рублей.

С чего всё началось Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей. При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб. РБК 03:44