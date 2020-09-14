НТВ 2

Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей. При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.