Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд
Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей. При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Жители Белоруссии в августе забрали из банков $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей — с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около $389 млн) — со срочных вкладов, следует из статистики
Национального банка страны.
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