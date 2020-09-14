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РБК
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей. При этом объем наличных денег в обороте Белоруссии снизился на 110,6 млн руб. (–2,6%), до 4,1 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Жители Белоруссии в августе забрали из банков $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей — с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около $389 млн) — со срочных вкладов, следует из статистики
 Национального банка страны.
Forbes05:33
Подробнее о событии
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
НТВ

Белорусские банки потеряли рекордные суммы денег после выборов

НТВ06:03
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
УтроNews

Белорусы не доверяют банкам

УтроNews04:58
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44

В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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В КВС сообщили о масштабном отключении воды в Саратове

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке Совместными усилиями МКУ "ЕДДС", ООО "КВС", администрациями районов города Саратова будет обеспечен подвоз воды потребителям в зоне отключения ХВС.
Четвертая Власть01:25

В Саратове в Радищевском музее откроется выставка Сальвадора Дали

17 сентября в 17:00 в Радищевском музее начинает работу большая выставка Сальвадора Дали "Сюрреализм – это Я". Проект уже побывал во многих городах России и каждый раз становился одним из значимых культурных событий года в регионе.
Общественное мнение05:59

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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