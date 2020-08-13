Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Смотрите также
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Онколог Смирнова назвала признаки рака толстой кишки на каждой стадии
Доставленный из суда Ефремов исчез из Боткинской больницы
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака
США вынесли на голосование проект резолюции СБ ООН по Ирану
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в Бейруте в $15 млрд
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Лукашенко призвал протестующих найти работу
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.В источнике
Подробнее о событии