Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Белорусы выбросили в мусор форму спецназа

РИА Новости22:46
Эхо Москвы

В белорусских соцсетях разворачивается флэш моб бывших спецназовцев

Эхо Москвы21:07
Фонтанка.Ру

«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом

Фонтанка.Ру17:41
Lenta.ru

В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков

Lenta.ru20:16
Дождь

«Позор вам! Зря я служил». Белорусские военные выкладывают видео, на которых выбрасывают и сжигают форму

Дождь17:25
Life.ru

«Мусорный флешмоб». В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Life.ruвчера в 16:02
Взгляд.ру

Протестующие придумали новый способ давления на белорусский спецназ

Взгляд.рувчера в 15:26

Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры
Полит.ру11 августа в 03:00
7

Более трети ипотек в июле выдали по программам с господдержкой

Более трети ипотечных кредитов в июле 2020 года выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки.
Более трети ипотек в июле выдали по программам с господдержкой
ТАССвчера в 03:33

«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газетавчера в 10:26

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
278

Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

Xiaomi запустит третий этап распространения MIUI 12 в октябре

Новую фирменную систему получат: Xiaomi Mi Mix 2, Mi 6X, Mi CC9E, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition Redmi 8, 8A, 7, 7A, S2, Note 8, 6, 6A, 6 Pro и Note 5. В октябре владельцы перечисленных смартфонов начнут получать стабильные прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com11 августа в 11:16
29