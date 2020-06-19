Сегодня снова люди вышли в центр Минска. При этом, как сообщает портал "Хартия 97", во многих районах Минска и других городах Беларуси власти блокируют Интернет.

Армия и оружие Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. 291

Футбол «Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи» Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).

Футбол «Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом» Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.

Происшествия Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. 44

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Кино Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец» На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе». 127

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Общество Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной. 17

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Авто Lada Vesta лишили одной комплектации В процессе регулярного мониторинга авторынка нашей страны эксперты выявили, что из прайс-листа на официальном портале Lada пропала модификация Luxe Prestige модели Vesta. 53

Политика В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 810

Происшествия 12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.