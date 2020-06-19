Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелорусы вышли на акции протеста, власти блокируют интернет

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Сегодня снова люди вышли в центр Минска. При этом, как сообщает портал "Хартия 97", во многих районах Минска и других городах Беларуси власти блокируют Интернет.
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Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными

Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
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«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
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«Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом»

Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
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По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
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Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
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Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
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Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши

В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
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Лукашенко рассказал о верном пути «хоть как-то дышащей» Белоруссии

Как отметил белорусский президент, благодаря этому сейчас республика работает и «хоть как-то дышит».
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Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
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Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
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Авто

Lada Vesta лишили одной комплектации

В процессе регулярного мониторинга авторынка нашей страны эксперты выявили, что из прайс-листа на официальном портале Lada пропала модификация Luxe Prestige модели Vesta.
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В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов

Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
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На Украине пытались убить женщину, которую ДНР передала в рамках обмена пленными

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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
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Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 18 июня

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом.
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Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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Лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), бывший кандидат в президенты Республики Беларусь. Один из создателей общественного объединения Белорусское объединение военных. Подполковник запаса.
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Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 2018281 человек без учёта пригородов. Город-герой.
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