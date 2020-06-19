Общество
Московский КомсомолецБелорусы вышли на акции протеста, власти блокируют интернет
Сегодня снова люди вышли в центр Минска. При этом, как сообщает портал "Хартия 97", во многих районах Минска и других городах Беларуси власти блокируют Интернет.
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Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке
Paparazzi.ru вчера в 14:58
Армия и оружие
Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Футбол
«Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом»
Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
Sport.ru 02:58
Происшествия
Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
Российская газета 01:47
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Кино
Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»
На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Политика
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия вчера в 15:06
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 17 июня в 14:02
Политика
Лукашенко рассказал о верном пути «хоть как-то дышащей» Белоруссии
Как отметил белорусский президент, благодаря этому сейчас республика работает и «хоть как-то дышит».
Lenta.ru 06:26
Общество
Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com вчера в 02:04
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В процессе регулярного мониторинга авторынка нашей страны эксперты выявили, что из прайс-листа на официальном портале Lada пропала модификация Luxe Prestige модели Vesta.
32CARS.ru вчера в 14:33
Кино
Зои Кравиц рассказала о Бэтмене в исполнении Роберта Паттинсона
NewInform вчера в 07:02
Общество
Где в Самарской области выявили новых больных коронавирусом на 18 июня
За последние сутки COVID-19 подтвердился в 21 муниципалитете губернии: в 9 городах и 12 районах.
ГТРК Самара 18 июня в 04:44
Политика
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия
На Украине пытались убить женщину, которую ДНР передала в рамках обмена пленными
Новостной фронт 06:18
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Происшествия
12-й пациент умер от коронавируса в Липецкой области
С начала эпидемии это уже двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрированная в регионе.
Kursk.com 05:01
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 18 июня
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 18 июня в 05:37
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30