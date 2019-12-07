В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает издание «Наша Нива» .

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.

Авто Для Арктики разработали вездеходы с гибридной силовой установкой В Петербурге в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» были представлены различные модели вездеходов с гибридной силовой установкой, которые будут доставлять грузы в Антарктиду и Арктику.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.

Происшествия Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.

Происшествия Жителя Кубани обвинили в утечке данных «РЖД» По версии СК РФ, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, взломал внутренние ресурсы компании и скопировал оттуда несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и других работников компании.

Политика Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.