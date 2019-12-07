Политика
Lenta.ruБелорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает издание «Наша Нива» .
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В Минске проходит неразрешенная властями акция против углубления интеграции с РФ
Независимая газета04:40
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
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Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
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Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
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Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
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Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере
Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
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У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости
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Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
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В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили выплачивать стипендии безработным россиянам в возрасте от 50 лет, которые желают учиться, чтобы найти новую работу.
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Для Арктики разработали вездеходы с гибридной силовой установкой
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Раймонд Паулс назвал «навязчивой» российскую публику
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Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Политика
На Украине готовят закон, запрещающий возврат ПриватБанка экс-владельцам
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Единоборства
Нурмагомедов станет почетным гостем поединка Джошуа и Руиса
Происшествия
Жителя Кубани обвинили в утечке данных «РЖД»
По версии СК РФ, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, взломал внутренние ресурсы компании и скопировал оттуда несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и других работников компании.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
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Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Культура
Назван самый популярный сериал HBO
"Хранители" стали самым популярным сериалом HBO в 2019 году, сообщает "Газета.ру".
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.