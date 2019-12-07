Политика

Lenta.ruLenta.ruБелорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает издание «Наша Нива» .
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В Минске проходят незаконные митинги против интеграции с Россией

РИА Новости06:59

Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией

Lenta.ru06:06

В Минске проходит неразрешенная властями акция против углубления интеграции с РФ

Независимая газета04:40

В Минске оппозиция проводит акцию против объединения с Россией

Газета.Ru05:45

Участники акции оппозиции в Минске покинули площадь у Дома правительства

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В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией

РБК05:30

В Минске в эти минуты проходит акция белорусской оппозиции против интеграции с Россией

Эхо Москвы07:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн

На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми

КП - Беларусь04:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
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Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

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Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
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У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

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На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
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Общество

Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом

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В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет

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Авто

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Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
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Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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Назван самый популярный сериал HBO

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