Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Белоруссии прошли акции против интеграции с Россией

В Минске прошли несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией. Одна из акций началась на Октябрьской площади возле Дворца республики в полдень и продлилась около пяти часов.
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Как сообщает
 "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.
Грани.рувчера в 07:34

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Акции протеста продолжатся сегодня в Белоруссии

Эхо Москвы02:31

В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией

РБКвчера в 06:39

Белорусская оппозиция проводит акцию против интеграции с Россией

RT на русскомвчера в 08:39

В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новостивчера в 09:33

Акция в Минске против интеграции с Россией завершились без происшествий

Коммерсантъвчера в 11:59

Оппозиционная акция в Минске завершилась без происшествий

Интерфаксвчера в 09:19

Оппозиция Беларуси устроила «живую цепь» против интеграции с Россией в день встречи Путина с Лукашенко. Фото

Новая газетавчера в 06:46
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:50, Ашберн

В Минске второй день люди протестуют против углубленной интеграции с Россией

КП - Беларусь05:35
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Известия 06:31
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новинках для России в 2020 году

Компания Jaguar Land Rover в 2020 году выведет на рынок внедорожник Land Rover Defender, представленный в этом году.
Газета DAILY 06:50
Футбол

Федотов назначен на пост главного тренера «Сочи»

8 декабря Федотов покинул пост наставника "Оренбурга". "Сочи" возглавлял исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский.
Газета.Ru 12:46
Общество

Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российская газета 12:30
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).
ТАСС 13:19
Политика

Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве

Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
РБК 13:44
Политика

Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК 11:19
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС 06 декабря в 13:04
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Футбол

«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве

Московский Комсомолец 12:59
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в прокате более миллиарда рублей

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости вчера в 03:33
Политика

В Минске второй день протестуют против интеграции Беларуси с Россией

БИЗНЕС Online 05:30
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.
RT на русском 12:47
Здоровье

Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
Lenta.ru 12:35
Футбол

Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Soccer.ru вчера в 12:39
Хоккей

Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Спорт БИЗНЕС Online 12:50
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Наука

Изменение климата связано с уменьшением размеров птиц

Ученые не знают, почему птицы уменьшаются, но предполагают, что это происходит из-за того, что мелким животным легче сохранять прохладу или потому, что потепление может создавать задержку в развитии молодых птиц.
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Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва 06 декабря в 00:38
Футбол

«Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» занимает шестое место с 24 очками. В следующем матче «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», а «волки» примут «Тоттенхэм».
Sportbox.RU 13:23
Политика

Мир готовится бросить вызов США из-за угроз системе ВТО

В среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган Всемирной торговой организации будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система ВТО, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать.
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Замглавы британского МВД ответил на вопрос о российских деньгах

Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
Вести.Ru 06:59
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