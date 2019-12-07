с чего всё началось

В Минске прошли несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией. Одна из акций началась на Октябрьской площади возле Дворца республики в полдень и продлилась около пяти часов.

В Белоруссии прошли акции против интеграции с Россией

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