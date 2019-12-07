Политика
Life.ruВ Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией
В Минске сегодня провели несанкционированные митинги против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.
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с чего всё началось
Как сообщает "Радио Свобода", в центр белорусской столицы вышли несколько тысяч противников "углубленной интеграции", произошли стычки демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском.Грани.рувчера в 07:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
В ДНР рассказали, чем закончится саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский собирается придерживаться «красных линий» во время саммита в «нормандском формате» в Париже.
Политика
Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уехал из сочинской резиденции «Бочаров Ручей» президента России без заявления для журналистов.
Общество
Участником хакерской группировки Evil Corp оказался сын бывшего мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, против которой ввели санкции власти США, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Общество
Москвичам пообещали осеннюю погоду в декабре
В начале недели температура в Москве будет выше нормы на 5-6 градусов, погода «отстает» примерно на месяц.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Единоборства
WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Программу реновации планируют завершить в Москве к 2032 году
Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.
Общество
Власти Москвы не планируют дальнейшее расширение границ столицы
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Здоровье
Два подростка скончались в центре Блохина
Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Политика
Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Хоккей
Авангард — Ак Барс 2:0 (3-й период)
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.