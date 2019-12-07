с чего всё началось

В Минске сегодня провели несанкционированные митинги против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

В Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией

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Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

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