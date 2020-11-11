Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад
Пандемия коронавируса отбросила некоторые отрасли экономики РФ на 1,5 года назад, однако "ковидные проявления" закончатся в текущем году или начале 2021-го. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике
Пострадали также те, кто связан с услугами для населения и часть промышленности, которая завязана на инвестициях. Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы эту неопределенность, эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть.
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