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Life.ru
Life.ru

Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад

Пандемия коронавируса отбросила некоторые отрасли экономики РФ на 1,5 года назад, однако "ковидные проявления" закончатся в текущем году или начале 2021-го. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике
Андрей Белоусов
Пострадали также те, кто связан с услугами для населения и часть промышленности, которая завязана на инвестициях. Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы эту неопределенность, эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть.
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РБК

Белоусов заявил об отставании России на полтора года из-за пандемии

РБК08:47
Коммерсантъ

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Коммерсантъ08:01
РИА Новости

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

РИА Новости07:27
Фонтанка.Ру

Вице-премьер Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад

Фонтанка.Ру07:37
News.ru

Белоусов подвёл предварительные итоги пандемии COVID-19 для экономики РФ

News.ru07:33
Взгляд.ру

В правительстве сказали, когда коронавирус прекратит влиять на экономику России

Взгляд.ру07:46
REGNUM

Белоусов рассказал о неравномерном ударе пандемии по экономике

REGNUM07:20

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"Суд избрал подозреваемому Антону Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно", — говорится в сообщении Ранее, 9 ноября, солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме Балтимор под Воронежем.
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РБК09:42

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