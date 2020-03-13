Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что нефтяной рынок близок к новой точке равновесия в $35 за баррель, и России предстоит достаточно долго жить в данной ситуации.

Белоусов: России придется жить при нефти по $35

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