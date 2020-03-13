Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоусов: России придется жить при нефти по $35

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что нефтяной рынок близок к новой точке равновесия в $35 за баррель, и России предстоит достаточно долго жить в данной ситуации.
Читать в источнике
Комментировать322

Подробнее о событии

Обвал цен на нефть поставил под угрозу вложение денег ФНБ в инвестпроекты

РБКвчера в 17:07

Правительство Мишустина назвало новой реальностью нефть по 35 долларов

Lenta.ruвчера в 12:00

Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

Известиявчера в 10:41

Белоусов заявил, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель

Интерфаксвчера в 10:45

В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

RT на русскомвчера в 10:43

Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

Коммерсантъвчера в 11:01

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Газета.Ruвчера в 10:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн

Комментарии

Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Футбол

Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Звезда сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса.
Sport.ru вчера в 14:29
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

По информации пресс-службы Росстандарта, компания «АтоВАЗ» согласовала отзыв 12 192 автомобилей Lada Xray, Largus и Vesta, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время.
SpeedMe 12 марта в 05:48
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании-операторе развеяли возможные опасения в том, что снижение котировок акций инвесторов проекта в результате мирового нефтяного кризиса может негативно повлиять на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".
Радио Sputnik 12 марта в 04:40
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 15:33
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»

Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество

В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила россиянина в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
РБК вчера в 22:17
Футбол

Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года

Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Вести.Ru вчера в 16:26
Гаджеты

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.
Вести.Ru вчера в 12:11
Общество

Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
РИА Новости 12 марта в 15:29
Футбол

Чемпионат Германии будет приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса

Пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL) на официальном сайте объявила, что розыгрыш первой и второй Бундеслиги будет приостановлен с 17 марта до 2 апреля.
Soccer.ru вчера в 06:37
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12 марта в 12:45
Гаджеты

Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
3DNews вчера в 15:41
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования в Донбассе

Новый механизм разрешения конфликта на востоке Украины предполагает создание переговорной площадки с участием представителей «нормандской четверки» и сторон конфликта.
BFM.ru 12 марта в 01:47
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Шоу-бизнес

Бен Аффлек и Ана де Армас перестали скрывать свой роман

Бен Аффлек и Ана де Армас были замечены в Коста Рике, где проводили совместный отпуск.
Культуромания вчера в 03:03
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Репатриация моряков судна «Патриот» из Китая планируется 20 марта

Моряки судна "Патриот", из-за санкций США застрявшего в китайском порту Ниндэ (провинция Фуцзянь), планируют покинуть Китай 20 марта, экипаж уже получил билеты, однако испытывает трудности с обеспечением продовольствием.
ТАСС вчера в 21:59
Общество

Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Профиль вчера в 16:04
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС вчера в 07:30
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось 250 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 250 человек. Число новых инфицированных увеличилось на 2116.
ТК Звезда вчера в 13:39
Экономика

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM вчера в 06:43
Общество

В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса

Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.
Donday.ru 11 марта в 15:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей

Bimru.ru вчера в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное