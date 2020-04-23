Экономика
КоммерсантъБелоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью
Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, сообщил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. При этом, банковская система России, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правда08:06
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
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Lenta.ru 13:38
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
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Госпитализированный Тарханов раскрыл подробности своего состояния
Вице-президент «Пюника» и бывший наставник «Урала» Александр Тарханов рассказал о своем состоянии после госпитализации.
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Германия постепенно смягчает ограничительные меры. Запускаются предприятия, закрытые из-за эпидемии коронавируса.
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Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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Lada выпустила для Беларуси спецверсию Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа
Примечательно, что Vesta SW Limited Edition выходит даже дешевле стандартной модификации универсала, доступной в Беларуси.
CarsWeek.ru вчера в 13:04
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У 90 работников и пациентов курской БСМП подозревают коронавирус
Более 70 работников и 20 пациентов Курской больницы скорой медицинской помощи находятся под подозрением на инфицирование коронавирусом.
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Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
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Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
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В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
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Футбол
Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
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Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов
Уточняется, что за каждые десять секунд работы на съемочной площадке артист получает более 200 тысяч долларов.
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Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме
Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
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