Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБелоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью

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Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, сообщил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. При этом, банковская система России, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах.
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Белоусов предупредил банки о проблемах осенью

Интерфакс08:23

Белоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью

Коммерсантъ08:51

Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков

ТАСС08:32

Белоусов: банки осенью могут столкнуться с проблемами

Вести.Ru09:43

Банковская система РФ может столкнуться с проблемами уже осенью

Фонтанка.Ру08:17

Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах

Комсомольская правда08:06

Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы

Известия07:54
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Андрей Рэмович Белоусов
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