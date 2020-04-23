Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, сообщил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. При этом, банковская система России, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах.

Белоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью

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