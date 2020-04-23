Экономика
КоммерсантъБелоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью
Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, сообщил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. При этом, банковская система России, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правда08:06
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Эпидемиолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - пояснил он.
РЕН ТВ 10:50
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Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com 08:58
Наука
Ученые открыли сотни мутаций, которые связаны с лежачим образом жизни
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 20:21
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 03:48
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 12:26
Футбол
Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
Официальный сайт "Монпелье" сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой.
Soccer.ru 18:57
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Политика
Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости 19:03
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Общество
СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев
Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
Известия 18:35
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ решила закупить американские истребители F-18
Как рассказал ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует приобрести у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.
Военное дело вчера в 04:55
Футбол
Игроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат
Ранее на временное снижение заработной платы согласились игроки «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда», а также ряда клубов Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 05:32
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Общество
В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует штаб РИА Новости.
RT на русском 16:35
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика 21 апреля в 00:56
Происшествия
Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть
Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
Здоровье
Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35