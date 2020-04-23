Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, сообщил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. При этом, банковская система России, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах.

Белоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Общество Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах. 5,4K

Армия и оружие Южная Корея фиксирует увеличение активности ВВС КНДР Южнокорейские военные обеспокоены необычным всплеском активности военно-воздушных сил Северной Кореи, а также увеличением активности их артиллерийских учений, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Чон Гён Ду.

Политика Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума. 15

Общество Жителям Чехии разрешили поездки за границу Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля. 28

Политика Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту В Кремле не смогли назвать дату конца режима самоизоляции - В Москве общее число скончавшихся с коронавирусом превысило 300 человек. 282

Футбол Город невест. Евсеев открыл букву «И» в своем алфавите Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает в Instagram свой футбольный алфавит. На букву «И» он вспомнил город Иваново.

Экономика Правительство России утвердило программу льготной ипотеки На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса. 3

Общество Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. 81

Футбол Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.

Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 76

Экономика Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.

Наука Найдены новые свидетельства кулинарных предпочтений древнего человека Исследователи пришли к выводу о больших отличиях разных групп древних людей в кулинарных практиках, детально изучив при этом ископаемые предков человека в регионе Прибалтики и фрагменты посуды, которая им принадлежала. 15

Происшествия В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг. 1