Экономика
КоммерсантъБелоусов: банковская система может столкнуться с проблемами осенью
Российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля, сообщил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. При этом, банковская система России, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах.
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Белоусов: банковская система чувствует себя гораздо лучше, чем в 2008 и 2015 годах
Комсомольская правдавчера в 08:06
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Коммерсантъ вчера в 07:17
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС вчера в 11:54
Армия и оружие
Южная Корея фиксирует увеличение активности ВВС КНДР
Южнокорейские военные обеспокоены необычным всплеском активности военно-воздушных сил Северной Кореи, а также увеличением активности их артиллерийских учений, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Чон Гён Ду.
Газета.Ru 02:14
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Общество
Жителям Чехии разрешили поездки за границу
Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Политика
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
В Кремле не смогли назвать дату конца режима самоизоляции - В Москве общее число скончавшихся с коронавирусом превысило 300 человек.
Газета.Ru 01:36
Общество
СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным
Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.
ЗакC.Ру 02:30
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Футбол
Город невест. Евсеев открыл букву «И» в своем алфавите
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает в Instagram свой футбольный алфавит. На букву «И» он вспомнил город Иваново.
Спорт-Экспресс 02:59
Кино
Смолянин стал одним из главных героев в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл роль отца главного героя Саши - Фёдора. Семья главного героя Саши Рябинина - среднестатистическая.
Readovka67.ru 22 апреля в 10:00
Экономика
Правительство России утвердило программу льготной ипотеки
На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса.
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество
Магазины в России вводят ограничения для покупателей
Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
РИА Новости 22 апреля в 00:52
Наука
Найдены новые свидетельства кулинарных предпочтений древнего человека
Исследователи пришли к выводу о больших отличиях разных групп древних людей в кулинарных практиках, детально изучив при этом ископаемые предков человека в регионе Прибалтики и фрагменты посуды, которая им принадлежала.
Goroday.ru вчера в 12:28
Происшествия
В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице
По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг.
РИА Новости вчера в 03:46
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Московский Комсомолец 01:40
Общество
Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания
Ранее Лайф сообщал, что в Китае провели испытания эффективности при лечении коронавирусной инфекции популярного в России препарата "Арбидол".
Life.ru вчера в 17:44
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
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