Infiniti официально представил новый Q50 2022 года. Озвучены все цены и комплектации

Модель Infiniti Q50 впервые была представлена в США ещё в далёком 2013 году, когда седаны были не в настолько ущемлённом положении, как сейчас в эпоху вездесущих кроссоверов.