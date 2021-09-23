REGNUMБелоусов — бизнесу: карбоновую дискуссию с ЕС не мы инициировалиНовый налоговый механизм, который позволяет привязывать исчисление налога на прибыль к объему дивидендов и инвестиций, оправдан в условиях углеродного регулирования.ТАССВ ходе совещания Белоусов отметил, что "новый механизм, связанный с изъятием ренты, - важнейший шаг в поиске сбалансированной справедливой налоговой нагрузки на сырьевые отрасли в контексте карбонового регулирования".ТАССВ четверг на совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина с крупным бизнесом было принято решение не вводить пока так называемый налог на дивиденды.ТАССРазрыв между доходами компаний и дивидендами не должен увеличивать нагрузку на российскую экономику.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБелоусов: изъятие ренты у сырьевого сектора целесообразно при углеродном регулированииТАСС11:11Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на экономику РФFinam.Ru10:54Белоусов — бизнесу: карбоновую дискуссию с ЕС не мы инициировалиREGNUM10:51Показать все источникиОценить1Поделиться