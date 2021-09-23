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Белоусов — бизнесу: карбоновую дискуссию с ЕС не мы инициировали

Новый налоговый механизм, который позволяет привязывать исчисление налога на прибыль к объему дивидендов и инвестиций, оправдан в условиях углеродного регулирования.
ТАСС
В ходе совещания Белоусов отметил, что "новый механизм, связанный с изъятием ренты, - важнейший шаг в поиске сбалансированной справедливой налоговой нагрузки на сырьевые отрасли в контексте карбонового регулирования".
ТАСС
В четверг на совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина с крупным бизнесом было принято решение не вводить пока так называемый налог на дивиденды.
ТАСС
Разрыв между доходами компаний и дивидендами не должен увеличивать нагрузку на российскую экономику.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Белоусов: изъятие ренты у сырьевого сектора целесообразно при углеродном регулировании
ТАСС11:11
Дивидендная политика не должна увеличивать нагрузку на экономику РФ
Finam.Ru10:54
Белоусов — бизнесу: карбоновую дискуссию с ЕС не мы инициировали
REGNUM10:51
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