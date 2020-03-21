Энергетика
Мой БрянскБелоусов спрогнозировал рост цен на нефть
Текущая экономическая ситуация в РФ требует поддержки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть составит $35–40 за баррель. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вести в субботу».
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Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
Комсомольская правда21 марта в 05:54
Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель
Российская газета21 марта в 05:25
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
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