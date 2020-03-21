Текущая экономическая ситуация в РФ требует поддержки. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть составит $35–40 за баррель. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вести в субботу».

Общество Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.

Политика Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Здоровье У главного инфекциониста Ставрополья подтвердили коронавирус Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что в регионе был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Здоровье В Италии назвали еще одну причину высокой смертности Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.

Политика Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".

Армия и оружие Турецкие военные осквернили в Идлибе главный государственный символ России. Видео На представленных видеокадрах представлен один из моментов, когда турецкая военная колонна открыто оскверняет один из государственных символов России, не предприняв никаких мер по объезду этого участка сирийской трассы или же убрать изображение российского флага на сирийской трассе.

Здоровье В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку "Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общество Из-за коронавируса освобождают заключенных в США В категорию для гипотетического освобождения попадают граждане старше 50 лет, заключенные с заболеваниями легких и сердца, и те, кто находится в местах лишения свободы из-за болезней сердца и органов дыхания.

Политика Китай передал России более 25 млн защитных масок «Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Политика Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Политика В правительстве разъяснили ограничения на въезд в Россию иностранцев ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ С 18 МАРТА ПО 1 МАЯ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ГРАЖДАН СТРАН СНГ, АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ - КАБМИН РИА НОВОСТИ