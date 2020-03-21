Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаБелоусов: цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель

Цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По прогнозам сотрудников Министерства энергетики России, цена на нефть должна подняться во втором полугодии до отметки 45 долларов за баррель. В 2021 стоимость составит 20-45 долларов за баррель.
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Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

Российская газета05:25

Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов

Комсомольская правда05:54

Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

РБК05:52

Белоусов ожидает роста цен на нефть до $35–40

Коммерсантъ05:44

Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40

Газета.Ru06:00

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

Lenta.ru05:07

Белоусов ожидает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35-40 за баррель

ТАСС04:44
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