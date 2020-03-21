Энергетика
BFM.ruБелоусов дал прогноз по ценам на нефть
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель. Такое мнение он высказал в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
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