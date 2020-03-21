Цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По прогнозам сотрудников Министерства энергетики России, цена на нефть должна подняться во втором полугодии до отметки 45 долларов за баррель. В 2021 стоимость составит 20-45 долларов за баррель.

Белоусов: цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель

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