Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаБелоусов: цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель

Цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По прогнозам сотрудников Министерства энергетики России, цена на нефть должна подняться во втором полугодии до отметки 45 долларов за баррель. В 2021 стоимость составит 20-45 долларов за баррель.
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Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40

Газета.Ruвчера в 06:00

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

Lenta.ruвчера в 05:07

Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

РБКвчера в 05:52

Белоусов ожидает роста цен на нефть до $35–40

Коммерсантъвчера в 05:44

Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

Российская газетавчера в 05:25

Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов

Комсомольская правдавчера в 05:54

Белоусов ожидает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35-40 за баррель

ТАССвчера в 04:44
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