Энергетика
Политическая ЭкспертизаБелоусов: цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель
Цена на нефть составит 35-40 долларов за баррель, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По прогнозам сотрудников Министерства энергетики России, цена на нефть должна подняться во втором полугодии до отметки 45 долларов за баррель. В 2021 стоимость составит 20-45 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
В среднем инкубационный период COVID-19 длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дней.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии
Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Официальные браки в России стали короче
Доктор экономических наук, профессор кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксана Кучмаева сообщила, что продолжительность официальных браков в России уменьшается.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Здоровье
В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина
Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Канада решила не отправлять спортсменов на Олимпийские игры 2020 года в Японии из-за пандемии коронавируса, сообщили 23 марта канадские национальные олимпийские и паралимпийские комитеты.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
Компания намерена возобновить сообщение с этими государствами, как только они снимут ограничения.
Религия
Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса
Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Армия и оружие
Россия отказалась от военных учений близ границ НАТО
Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия".
Здоровье
Невролог назвал продукты для повышения настроения
Невролог подмосковного минздрава Ринат Богданов рассказал, какие продукты позволяют поддерживать работу нервной системы и благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Происшествия
Сахалинские инспекторы ГИМС спасли потерявшую море нерпу
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Транспорт
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Музыка
Участники «Евровидения» выступят в 2021 году с новыми песнями
Участники «Евровидения» должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями, говорится в сообщении на сайте музыкального конкурса, размещенном 20 марта.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Черногорске из-за коронавируса закрывают хирургию
Как сообщил 19rus.info собственный источник, врачей и медперсонал из черногорской хирургии временно планируется распределить по другим больницам республики.
Происшествия
В Минусинске нашли труп младенца
Экономика
Минфин разъяснил нюансы получения имущественного налогового вычета
Минфин пояснил, что граждане могут претендовать на имущественные вычеты по таким объектам, только если приобрели их, начиная с 1 января 2019 года.