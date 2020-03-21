Энергетика

BFM.ruBFM.ruБелоусов дал прогноз по ценам на нефть

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель. Такое мнение он высказал в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
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Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40

Газета.Ru21 марта в 06:00

Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов

Комсомольская правда21 марта в 05:54

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

Lenta.ru21 марта в 05:07

Белоусов ожидает роста цен на нефть до $35–40

Коммерсантъ21 марта в 05:44

Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

Российская газета21 марта в 05:25

Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

РБК21 марта в 05:52

Белоусов ожидает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35-40 за баррель

ТАСС21 марта в 04:44
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