Энергетика
BFM.ruБелоусов дал прогноз по ценам на нефть
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель. Такое мнение он высказал в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
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Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов
Комсомольская правда21 марта в 05:54
Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель
Российская газета21 марта в 05:25
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
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