Энергетика

BFM.ruBFM.ruБелоусов дал прогноз по ценам на нефть

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидает, что цена на нефть скорректируется в диапазоне 35-40 долларов за баррель. Такое мнение он высказал в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
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Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40

Газета.Ru06:00

Вице-премьер Белоусов прогнозирует цены на нефть в 35-40 долларов

Комсомольская правда05:54

Белоусов ожидает, что цена нефти скорректируется в диапазоне $35-40 за баррель

ТАСС04:44

Белоусов ожидает роста цен на нефть до $35–40

Коммерсантъ05:44

Белоусов спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель

Российская газета05:25

В правительстве рассказали о будущем цен на нефть

Lenta.ru05:07

Белоусов спрогнозировал цену на нефть $35–40 за баррель

РБК05:52
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