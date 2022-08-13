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Белоусов допустил наращивание потребления товаров в России в 2022 году

Пик спада потребления товаров в этом году прошел, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Коммерсантъ
Падение доходов населения, сокращение товарооборота, которое произошло из-за скачка инфляции в середине года, сказались на потреблении.
Smotrim.ru
В РФ пройден пик спада потребления, оно начнет расти в 2022 и продолжит в 2023 году.
Аргументы и Факты
Как писал сайт KP.RU, Центробанк прогнозирует возвращение российской экономики к потенциальному росту в 2025 году.
Комсомольская правда

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Вице-премьер Белоусов предсказал рост потребления в России в 2022 году
Комсомольская правда08:46
Белоусов: рост потребления в России начнется в 2022 и продолжится в 2023 году
ТАСС07:57
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Белоусов: пик спада потребления пройден, спад инвестиций – впереди
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Интерфакс08:15
Белоусов: Россия прошла пик спада потребления
RT на русском08:14
Белоусов: Рост потребления в России начнется в этом году
Российская газета08:12
Белоусов допустил наращивание потребления товаров в России в 2022 году
Коммерсантъ08:32

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