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Белоусов допустил новую волну инфляции из-за роста цен на продукты в 2022 году

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что новая волна инфляции может начаться в 2022 году.
РИА Новости
Пандемия COVID-19 существенно сдвинула макроэкономические балансы во всем мире, поэтому давать какие-то точные прогнозы относительно инфляции рано.
Lenta.ru
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, а в годовом выражении - ускорилась до 8,4% с 8,13%.
РИА Новости
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила рост инфляции выше прогнозов регулятора по итогам года.
RT на русском

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