Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
В Минздраве Китая заявили, что вакцинацию от коронавируса прошли свыше 1,162 млрд жителей страны, что составляет более 82,5%. Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю над заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю.