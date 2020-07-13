Экономика
ИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года
По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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Белоусов заявил, что экономика РФ к 2023 году может достичь роста в 3% и выше
Будущее России. Национальные проекты03:45
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Здоровье
Новый рекорд на Украине: более 1000 человек за сутки вылечились от Covid-19
Всего на Украине 24 801 человек смогли вылечиться от Covid-19.
Украина.ру 10 июля в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина опровергла слухи о конфликте с отцом
Даная Пригожина поделилась с поклонниками своим мнением по поводу слухов о ссоре с отцом.
Территория новостей 01:12
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:26
Политика
Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией
Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
Вестник Кавказа 04:39
Происшествия
На Кубани 13 июля выявили 64 новых случая коронавируса
По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Возраст пациентов — от 1 года до 73 лет.
Кубань 24 03:51
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Футбол
Деспотович хочет зарплату от 1 млн евро, «Рубин» предложил контракт
По данным источника, игрок рассчитывает на зарплату от 1 миллиона евро в год.
Новый Век 03:23
Политика
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса
Заслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», Путин подчеркнул, что у российских властей впервые за всю историю страны появился «исторический шанс» в обозримые и понятные сроки кардинально решить жилищный вопрос.
REGNUM 04:18
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Политика
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Армия и оружие
Азербайджан объявил об ударе по опорному пункту военных Армении
В пресс-службе азербайджанского Министерства обороны проинформировали о нанесении армией страны точечного удара по опорному пункту ВС Армении, в ночь на понедельник сохранялась напряженная обстановка на границе.
Журналистская правда 02:08
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Происшествия
Против экс-министра на Ставрополье завели пятое уголовное дело
Очередное уголовное дело возбудили в Ставропольском крае против бывшего министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого.
Российская газета 04:10
Экономика
Поступил в продажу сахалинский молодой картофель
Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
Экономика
Объём рынка IT серьёзно сократится в 2020 году из-за коронавируса
В 2019-м, по оценкам, объём глобального рынка в денежном выражении составил $3,81 трлн.
3DNews 04:33
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении Святой Софии в мечеть
Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
Euromag.ru 10 июля в 11:12
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Экономика
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии.
ТАСС 03:24
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport вчера в 04:17