Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Российской экономике предсказали ускоренное восстановление от коронавируса

Lenta.ru06:10

Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики

РИА Новости05:02

Белоусов заявил о необходимости структурных реформ для роста экономики РФ

News.ru04:12

Белоусов: выход экономики РФ на устойчивый рост в 3% возможен ранее 2023г

Интерфакс - Россия04:12

Белоусов допустил, что уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%

ТАСС03:54

Белоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

Интерфакс03:52

Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ

RT на русском03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
2
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
63
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Армия и оружие

Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
42
Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
38
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
321
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
1K
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
1
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
300
Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
3
Финансы

Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
РБК 11:16
Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
34
Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
52
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
121
Футбол

Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
32
Общество

Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье

Российская газета 09:45
3
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
23
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
659
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
233
Общество

Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме

Авокадо сочетается практически со всем, единственное, я бы не советовала его сочетать с продуктами с резким вкусом.
Говорит Москва 07:14
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Спорт

Глава ОКР: Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА

Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.
Bookmaker-ratings.ru 09:51
1
Транспорт

Из-за железнодорожной аварии не продают билеты из Москвы в Курск

Курск, 13 июля 2020, 16:52 — REGNUM Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили.
REGNUM 09:52
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
6,4K
Футбол

Смолов научил футболистов «Сельты» материться на русском языке

ProstoProSport 07:16
1
Экономика

Набиуллина поддержала увеличение годового взноса на ИИС до ₽3 млн

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федераций поддержала предложение увеличить взнос на ИИС до ₽3 млн в год и разрешить частичное снятие средств без потери налоговых льгот.
РБК 10:56
Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
507
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
229
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное