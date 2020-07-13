Экономика
ИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года
По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
Происшествия
Новорожденный ребенок заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах в индийском штате Раджастан, пишет Times of India.
ФАН 06:49
Происшествия
Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Общество
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Piter.tv 06:53
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Происшествия
В Самаре произошел пожар на складе с краской
Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Происшествия
Полиция Германии вторые сутки ищет вооруженного бездомного в лесу
Операция началась накануне, когда в полицию сообщили подозрительном мужчине в камуфляжном костюме, вооруженном луком и стрелами.
РИА Новости 06:37
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Общество
«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов
Напомним, инцидент со сливом отходов на прилегающую к фабрике территорию случился 28 июня.
RuNews24.ru 06:52
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Происшествия
На Сахалине супруги убили 8-летнюю девочку и выбросили тело в лесу
Супруги изнасиловали и убили свою 8-ми летнюю дочь. Об этом рассказала женщина, которая проводила все эти действия вместе со своим мужем.
Интересная Россия вчера в 21:18
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Футбол
Президент «Барселоны»: «VAR не соответствует уровню Ла Лиги»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал ситуацию с судейством в чемпионате Испании и высказал мнение о системе VAR.
Матч ТВ 07:03
Общество
Сахалинские рыбаки выловили 100-килограммовую акулу в устье реки
Акулу поймали сахалинские рыбаки в устье реки Красногорки, недалеко от впадения в реку Айнская в Красногорске (западное побережье Сахалина).
КП - Владивосток вчера в 07:04
Авто
Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД
С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ.
Новые автомобили 05:44
Здоровье
В Алтайском крае снизился показатель заболеваемости коронавирусом
Несмотря на ежедневно большой прирост новых случаев COVID-19, за неделю с 7 по 13 июля заболеваемость на 100 тысяч человек снизилась на 64,3 пункта – до 256,8. При этом снижение более существенное, чем за предыдущую неделю, когда показатель упал на 26,7.
АМИТЕЛ 06:58