Экономика
ИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года
По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
На акцию вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек. Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 11 июля в 03:55
Общество
В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала
В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
Росбалт 06:11
Армия и оружие
США передумали выводить армию из Афганистана и Германии
Вывода войск из разных регионов нет, но предлагается, наоборот, увеличить финансирование зарубежных военных объектов.
Территория новостей 10 июля в 13:52
Энергетика
Мировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Происшествия
В Тулузе убили брата футболиста «Тоттенхэма» Орье
Погиб Кристофер Орье, брат защитника лондонских "шпор". По сообщениям полиции города Тулуза, молодого человека застрелили у ночного клуба.
Вести.Ru 05:45
Политика
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
Общество
У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов
ФедералПресс 05:03
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области
Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек.
Газета.Ru 06:17
Общество
Губернатора Шумкова раскритиковали за работу в соцсетях
Эмоциональные посты губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в которых глава региона анонсировал информационную атаку против своего правительства, могут сработать не так, как этого хотели бы власти Зауралья.
URA.Ru 05:44
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Напомним, что в мае компания Tesla снизила цены на модели Model 3, Model S и Model X.
SpeedMe 00:30
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Гаджеты
Раскрыты неизвестные функции смартфонов
При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
Территория новостей вчера в 05:53
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим
Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:30
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Экономика
В СБ РФ заявили о лучшей готовности России к угрозам пандемии
Как отметил Абелин, принятые решения и оперативность их реализации позволили «сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции».
Известия 05:34
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
Баскетбол
«Зенит» объявил о переходе Алекса Пойтресса
«Зенит» официально подписал контракт с американским тяжелым форвардом Алексом Пойтрессом (26 лет, 206 см). Соглашение рассчитано на сезон-2020/21.
Sports.ru 05:20
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Общество
Российский сексолог объяснил снижение интереса к сексу у молодежи
«Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — объяснил Кульгавчук.
Lenta.ru 06:42
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Гаджеты
Смартфоны iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы
Предположительно, младшая модель получит аккумулятор с модельным номером A2471 емкостью 2227 мА•ч. Смартфоны iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма должны получить аккумулятор с модельным номером A2431 емкостью 2775 мА•ч. Наконец, старшая 6,7-дюймовая модель будет оснащена аккумулятором емкостью 3687 мА•ч с модельным номером A2466.
iXBT.com 00:27