Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Российской экономике предсказали ускоренное восстановление от коронавируса

Lenta.ru06:10

Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики

РИА Новости05:02

Белоусов: выход экономики РФ на устойчивый рост в 3% возможен ранее 2023г

Интерфакс - Россия04:12

Белоусов заявил о необходимости структурных реформ для роста экономики РФ

News.ru04:12

Белоусов допустил, что уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%

ТАСС03:54

Белоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

Интерфакс03:52

Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ

RT на русском03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Футбол

Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро

Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
1
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

На акцию вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек. Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 11 июля в 03:55
9,2K
Общество

В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала

В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
Росбалт 06:11
Армия и оружие

США передумали выводить армию из Афганистана и Германии

Вывода войск из разных регионов нет, но предлагается, наоборот, увеличить финансирование зарубежных военных объектов.
Территория новостей 10 июля в 13:52
Энергетика

Мировые цены на нефть опускаются

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
7
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Происшествия

В Тулузе убили брата футболиста «Тоттенхэма» Орье

Погиб Кристофер Орье, брат защитника лондонских "шпор". По сообщениям полиции города Тулуза, молодого человека застрелили у ночного клуба.
Вести.Ru 05:45
Политика

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
52
Общество

У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов

ФедералПресс 05:03
16
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области

Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек.
Газета.Ru 06:17
134
Общество

Губернатора Шумкова раскритиковали за работу в соцсетях

Эмоциональные посты губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в которых глава региона анонсировал информационную атаку против своего правительства, могут сработать не так, как этого хотели бы власти Зауралья.
URA.Ru 05:44
1
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
23
Армия и оружие

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
32
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Напомним, что в мае компания Tesla снизила цены на модели Model 3, Model S и Model X.
SpeedMe 00:30
24
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
200
Шоу-бизнес

Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети

В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
47
Гаджеты

Раскрыты неизвестные функции смартфонов

При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
Территория новостей вчера в 05:53
39
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
33
Общество

В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим

Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:30
5
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
76
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
2,7K
Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
330
Экономика

В СБ РФ заявили о лучшей готовности России к угрозам пандемии

Как отметил Абелин, принятые решения и оперативность их реализации позволили «сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции».
Известия 05:34
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара

Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
59
Баскетбол

«Зенит» объявил о переходе Алекса Пойтресса

«Зенит» официально подписал контракт с американским тяжелым форвардом Алексом Пойтрессом (26 лет, 206 см). Соглашение рассчитано на сезон-2020/21.
Sports.ru 05:20
Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
14
Общество

Российский сексолог объяснил снижение интереса к сексу у молодежи

«Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — объяснил Кульгавчук.
Lenta.ru 06:42
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
1,1K
Гаджеты

Смартфоны iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

Предположительно, младшая модель получит аккумулятор с модельным номером A2471 емкостью 2227 мА•ч. Смартфоны iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма должны получить аккумулятор с модельным номером A2431 емкостью 2775 мА•ч. Наконец, старшая 6,7-дюймовая модель будет оснащена аккумулятором емкостью 3687 мА•ч с модельным номером A2466.
iXBT.com 00:27
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное