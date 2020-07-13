Экономика
ИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года
По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 05:16
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Футбол
Российский судья подозревается в ставках на матчи РПЛ, где он работал
Российский судья, работавший арбитром на одном из последних матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на спорт.
Нева Спорт вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Политика
Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Экономика
В Совбезе назвали один из ключевых факторов безопасности России
Изменения климата, ведущие к чрезвычайным ситуациям, стали одним из ключевых факторов безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.
РИА Новости 05:37
Экономика
Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском вчера в 06:04
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Общество
Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 11 июля в 05:38
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Космос
Астрономы из Японии обнаружили сверхвспышку на карликовой звезде
Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Здоровье
218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:53
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль вчера в 07:48
Общество
Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением
Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога.
Собеседник 04:35
Политика
Москва назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции
Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, в которое никто не должен вмешиваться.
Известия 04:56
Общество
Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06