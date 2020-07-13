Экономика
ИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года
По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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И в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров, особенно в новых областях предпринимательской деятельности.
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Футбол
Голкипер «Зенита» Лунев повредил бедро в игре с «Ахматом»
Neva.Today 00:37
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье покойной сестры и спела ее песню
Наталья Фриске надела платье покойной сестры и спела ее песню Наталья Фриске выступила в платье Жанны Фриске на закрытой вечеринке.
Экспресс газета 02:01
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Здоровье
О третьей волне коронавируса предупредил американский врач
Третья волна коронавируса может накрыть США осенью 2020 года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:45
Политика
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Ролик в поддержку Сафронова записали несколько действующих журналистов пула — Анастасия Савиных из ТАСС, Кира Латухина из «Российской газеты», Елена Егорова из «Московского комсомольца», Наталья Галимова и Полина Химшиашвили из РБК, Антон Желнов с «Дождя», а также Светлана Бочарова из «Ведомостей».
Ведомости 06:09
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Общество
Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет
В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
Общество
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Происшествия
ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
RT на русском 06:14
Общество
«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики
Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Политика
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Губернатора Шумкова раскритиковали за работу в соцсетях
Эмоциональные посты губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в которых глава региона анонсировал информационную атаку против своего правительства, могут сработать не так, как этого хотели бы власти Зауралья.
URA.Ru 05:44
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Армия и оружие
МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном
Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.
РБК 04:01
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Космос
ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс
Зонд, который будет отправлен к Марсу, должен будет дать представление о динамике погоды Красной планеты, а также выявить любую важную информацию для весьма крупной цели - строительства на планете поселения для людей.
Discover24 вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39