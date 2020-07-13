Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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Андрей Белоусов
И в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров, особенно в новых областях предпринимательской деятельности.
— Андрей БелоусовРИА Новости 03:31

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Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
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