Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики

РИА Новости05:02

Вице-премьер Белоусов назвал условия для роста российской экономики

ИА Красная Весна04:32

Белоусов заявил, что экономика РФ к 2023 году может достичь роста в 3% и выше

Будущее России. Национальные проекты03:45

Белоусов: выход экономики РФ на устойчивый рост в 3% возможен ранее 2023г

Интерфакс - Россия04:12

Белоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

Интерфакс03:52

Белоусов заявил о необходимости структурных экономических реформ

RT на русском03:48

Белоусов заявил о необходимости структурных реформ для роста экономики РФ

News.ru04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

РБК 04:22
614
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
1,1K
Футбол

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

ODDS.ru 04:06
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
44
Футбол

Полиция задержала 12-летнего мальчика по делу об угрозах в адрес Заа

Полиция графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого в нанесении расистских оскорблений полузащитнику «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа.
Sports.ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
22
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс вчера в 22:32
34
Гаджеты

Создатель Linux поддержал отмену части инструкций в процессорах Intel

Отмену инструкций AVX-512 в будущих процессорах Intel Alder Lake поддержал создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс, 12 июля сообщает Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна вчера в 16:18
Энергетика

Мировые цены на нефть опускаются

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
7
Армия и оружие

Атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии отбила российская ПВО

Военное дело 01:21
195
Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения, который появится на российском рынке.
Motor 03:22
2
Авто

Компания Jeep собирается выпустить Wrangler JL 392

Пресс-служба компании Jeep опубликовала тизерное изображение нового поколения внедорожника Jeep Wrangler JL, оснащенного мощным Hemi V8.
Letnews.ru вчера в 03:03
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
5
Происшествия

Коронавирус выявили у 13 работников студотряда на Алтае

Коронавирусом заразились 13 из 126 работников студотряда, которые были изолированы после смерти инфицированного студента, работавшего сборщиком ягод в Змеиногорском районе Алтайского края.
ТАСС 04:27
6
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,5K
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
17
Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:26
1,4K
Здоровье

В алтайских госпиталях лечатся от коронавируса 1140 человек

Аргументы и Факты - Алтай 04:42
3
Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
1,4K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
189
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
217
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
5
Общество

Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
179
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
26
Армия и оружие

Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ

Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:04
48
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
199
Происшествия

«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру

"Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:07
Наука

Иммунитет к COVID-19 за три месяца может резко снизится

У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, иммунитет может уменьшаться всего за три месяца.
ТАСС Наука вчера в 16:09
1
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное