Экономика
ИнтерфаксБелоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года
По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%. В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
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Белоусов заявил, что экономика РФ к 2023 году может достичь роста в 3% и выше
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