Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания в стране лекарств и бытовой техники.

Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

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