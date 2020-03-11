Экономика
Life.ruБелоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания в стране лекарств и бытовой техники.
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Вице-премьер Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники
Московский Комсомолец07:57
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Путин допустил свой пятый президентский срок
Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства, цитирует ТАСС текст документа.
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Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Политика
Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд
Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.
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В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
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Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
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Армия и оружие
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Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
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Россия запатентовала систему передачи энергии из космоса на Землю
Футбол
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Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.
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Фондовые индексы США 11 марта опустились на 4,5-5% после новостей о признании нового коронавируса пандемией.
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Еще три страны объявили нефтяную войну России
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