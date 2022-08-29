Снижение ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне ниже 3%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направили в Центральный Банк предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», узнал «Коммерсантъ».