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Белоусов допустил спад ВВП РФ в 2022 году ниже 3%

Снижение ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне ниже 3%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Ведомости
Прогнозы по динамике ВВП, озвученные первым вице-премьером, оказались значительно лучше последних оценок ЦБ РФ и Минэкономразвития.
Финмаркет
Действующий прогноз ЦБ от конца июля по снижению российской экономики на 2022 год равняется 4-6%.
Финмаркет
Обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты.
RT на русском

Подробнее о событии

Белоусов сообщил, что спад российской экономики в 2022 году может оказаться ниже 3%
RT на русском11:13
Белоусов допустил спад ВВП РФ в 2022 году ниже 3%
Ведомости11:09
Вице-премьер Белоусов: спад ВВП России в 2022 году, скорее всего, будет ниже 3%
Lenta.ru09:45
Белоусов считает, что спад ВВП по итогам 2022 года будет чуть больше 2%
ТАСС09:40
В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%
Интерфакс09:35
Вице-премьер Белоусов: в 2023 году есть шансы добиться спада ВВП меньше одного процента
РИА Новости09:25
Вице-премьер Белоусов: спад экономики России по итогам года не превысит 3%
Экономика сегодня09:23

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