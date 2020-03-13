Экономика

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Первый вице-премьер Виталий Белоусов заявил в пятницу, что российской экономике в этом году не грозит рецессия — при условии отсутствия новых шоков. При этом, по его словам, цена нефти в 35 долларов сохранится надолго.
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Андрей Белоусов
Риски всегда существуют, но при сохранении статус-кво, если у нас не будет дополнительных импульсов, я думаю, что рецессия нам не грозит.
— Андрей БелоусовПРАЙМ 10:51

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