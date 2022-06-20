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Белоусов: импорт в Россию восстановился на 65–75% от показателей февраля

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что в нижней точке импорт в Россию сокращался в два раза по сравнению с показателями февраля, однако сейчас наблюдается постепенный рост.
Коммерсантъ
Однако теперь наблюдается постепенный рост — от минимального уровня отыграно 20–25%.
Inc. Russia
В ходе выступления Петербургском международном экономическом форуме Белоусов отметил, что максимальное сокращение импорта составляло 50%, но в настоящее время показатель поднялся до уровня 65-75% от февральских показателей.
Infinica
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна находится в «неудобном положении» и теперь необходимо в сжатые сроки компенсировать дефицит в 40–45% импорта.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Российский импорт восстановился на 65-75% относительно февральских показателей
Urbc.Ru06:39
Белоусов сообщил о восстановлении импорта в Россию на 65–75%
Компания03:22
Импорт в Россию восстановился на 65–75% от показателей февраля
Inc. Russia04:12
Белоусов заявил, что импорт в РФ восстановился на 65–75% от показателей февраля 2022 года
Solenka.info04:10
Белоусов заявил о восстановлении импорта в Россию на 75% от показателей февраля
Газета.Ru04:03
Белоусов заявил о восстановлении импорта в Россию на 65–75% от показателей февраля 2022 года
Infinica05:00
Белоусов: импорт в Россию восстановился на 65–75% от показателей февраля
Коммерсантъ03:12

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