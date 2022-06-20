В ходе выступления Петербургском международном экономическом форуме Белоусов отметил, что максимальное сокращение импорта составляло 50%, но в настоящее время показатель поднялся до уровня 65-75% от февральских показателей.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по уточнённым данным, в результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена».
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что взаимодействие России и США в рамках договора СНВ-3 не прерывалось, рассмотрение профильных вопросов и обмен данными продолжаются.
«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.